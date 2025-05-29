Сообщает 24 Канал со ссылкой на Miejski Reporter.

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Что известно об инциденте

В понедельник, 26 мая, в польском городе Пясечно произошел необычный инцидент с участием обнаженного мужчины. Очевидцы сообщили, что мужчина, гражданин Украины, вел себя неадекватно, кричал на прохожих, в том числе на детей, а затем прыгнул на капот проезжающего автомобиля марки Audi, которым управляла женщина. Перед этим он прыгнул с балкона на 3 этаже на ограждение.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, приказали обнаженному мужчине слезть с автомобиля, однако тот игнорировал требования. Из-за его неадекватного поведения полиция была вынуждена применить средства принуждения. После задержания мужчину передали медикам и доставили в больницу. Сейчас он находится под контролем полиции.

Обнаженного мужчину в Польше задержала полиция / Фото Miejski Reporter

В результате инцидента был поврежден капот автомобиля. Водитель, автомобиль которой пострадал, подала заявление об этом случае и дала показания полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, находился ли задержанный под воздействием алкоголя или наркотиков.

Напомним, в конце марта украинец в Польше поджег своего работодателя после ссоры. К счастью, ему удалось выжить, однако он получил ожоги.