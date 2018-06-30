Голый парк развлечений откроют под Парижем

1 июля в Международный день нудизма в окрестностях французского Парижа откроют парк развлечений для людей, ищущих путь к гармонии в голом образе жизни. Здесь, в частности, будут размещены разнообразные аттракционы, в том числе батуты и мини-поле для гольфа.

Об этом сообщает Fox News.

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Подчеркивается, что посещение некоторых аттракционов является возможным только в шортах или нижнем белье с целью безопасности.

По словам руководителя группы нудистов из Парижа Седрика Амато, в регионе насчитывается около 88 тысяч человек, которым нравится ходить без одежды.

"Мы раньше думали, что лучше не показывать себя слишком много. Но политика, проводимая мэром Парижа с социалистическими взглядами Анн Идальго, доказывает, что времена изменились", – подчеркнул он.

Добавим, что Франция неоднократно позиционировала себя как главная нудистская страна в мире и ежегодно сюда приезжают около четырех миллионов любителей такого отдыха.

Напомним, в сентябре 2017 года на главном пляже Парижа в Венсенском лесу открылась зона для любителей отдыхать обнаженными. Кроме того, в течение последнего года французские нудисты занимались йогой в парке, посетили музей Palais De Токуо в Париже, открыли ресторан и устроили комедийное мероприятие в формате стенд-ап.