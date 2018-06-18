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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Голый скандал в Киеве: президент Porto Franko дал комментарий

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Президент фестиваля Porto Franko прокомментировал скандал с выступлением "Хамерман уничтожает вирусы"
Президент фестиваля Porto Franko прокомментировал скандал с выступлением "Хамерман уничтожает вирусы" / "Курс"

Президент фестиваля Porto Franko Роман Григорьев считает, что на самом деле следовало всем делать акцент на другом, а не голом выступлении группы "Хамерман уничтожает вирусы". Хотя, с другой стороны, как заметил он, одна из задач нынешнего Porto Franko была вызвать определенные эмоции, и сейчас как раз идет контакт и диалог, в том числе без участия организаторов.

Такое заявление сделал президент фестиваля Porto Franko Роман Григорьев, передает "Обозреватель".

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"Нынешний фестиваль был посвящен не современному, а актуальному искусству, а задача последнего – это диалог и, возможно, какие-то противоречия. Актуальное искусство всегда вызывает какие-то определенные эмоции – это его основная задача. Думаю, что сейчас как раз и происходят основной контакт и диалог, в том числе и помимо нашей воли", – отметил он. 

По словам организатора мероприятия, он недоволен резонансом, который вызвало выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы".

Для нас был неприятен такой сюрприз, что акцентировали не на том, на чем мы хотели. Мы хотели сделать жирный фестиваль всеукраинского масштаба, и мы его сделали. У нас было бесконечное количество крутых акций и хороших артистов. А вот акценты ... на какие уже есть,
– добавил Григорьев.

Напомним, во время нынешнего Porto Franko произошел скандал. Так, после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы", которые вышли на сцену почти обнаженными, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить одну из локаций фестиваля.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Скандал Фестивали Новости культуры Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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