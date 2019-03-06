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      Голый Трамп, Путин и Ким Чен Ын: в Европе на карнавалах смеются над политиками

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      Карикатуры на Трампа и Путина на тему расторжения "ядерной сделки"
      Карикатуры на Трампа и Путина на тему расторжения "ядерной сделки" / Getty Images

      В ряде стран Европы проходят традиционные ежегодные карнавалы перед постом западного обряда, на которых смеются над мировыми политиками. Тема нынешних карнавалов – политическая карикатура.

      В Португалии и Германии на улицы вывезли огромные насмешливые платформы с фигурами-карикатурами на президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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      Эти фигуры возили по центральным улицам городов. А рядом танцевали участники карнавалов в ярких костюмах.

      А еще в Германии смеялись над собственным канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Шутили даже о католических священниках. На улицу вывезли огромного архиепископа с надписью: "Решительная борьба с домогательствами в церкви".

      Все фото: Getty Images

      Карнавал Європа Трамп
      Карикатура на Трампа на карнавале в Европе

      Карнавал Європа Трамп
      Карикатура на Трампа на карнавале в Европе
      Карнавал Європа Меркель
      Карикатура на Меркель на карнавале

      Карнавал Європа
      Карикатура на свщенников на карнавале

      Карикатура карнавал Європа Мей
      Карикатура на Терезу Мей и выход Британи из ЕС

      Карнавал Європа
      Карнавал в Европе

      Карнавал Європа
      Карнавал в Европе
       

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      Теги: Евросоюз Ангела Меркель Владимир Путин Дональд Трамп Курьезные новости Карикатура Португалия Европа
      Источник: 24 Канал
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