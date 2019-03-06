Голый Трамп, Путин и Ким Чен Ын: в Европе на карнавалах смеются над политиками
В ряде стран Европы проходят традиционные ежегодные карнавалы перед постом западного обряда, на которых смеются над мировыми политиками. Тема нынешних карнавалов – политическая карикатура.
В Португалии и Германии на улицы вывезли огромные насмешливые платформы с фигурами-карикатурами на президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Эти фигуры возили по центральным улицам городов. А рядом танцевали участники карнавалов в ярких костюмах.
А еще в Германии смеялись над собственным канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Шутили даже о католических священниках. На улицу вывезли огромного архиепископа с надписью: "Решительная борьба с домогательствами в церкви".
Все фото: Getty Images
Карикатура на Трампа на карнавале в Европе
Карикатура на Трампа на карнавале в Европе
Карикатура на Меркель на карнавале
Карикатура на свщенников на карнавале
Карикатура на Терезу Мей и выход Британи из ЕС
Карнавал в Европе
Карнавал в Европе