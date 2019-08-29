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      Гончарук – человек, одержимый работой, фанатик: что говорят о будущем премьере его знакомые

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      Алексей Гончарук: что о нем говорят знакомые
      Алексей Гончарук: что о нем говорят знакомые / President.gov.ua

      Партия "Слуга народа" выбрала кандидатуру заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра, потому что он согласился быть частью стратегии Владимира Зеленского.

      Об этом "Украинской правде" рассказал один из собеседников издания, который сотрудничает с "Зе! Командой". Ранее нардеп от партии "Слуга народа", представитель президента в правительстве Андрей Герус подтвердил, что большинство нардепов будут поддерживать кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра.

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      "Почему выбрали Алексея? Мне кажется, это очевидно – он согласился быть частью стратегии Зеленского. Она сводится к быстрым победам. Алексей будет в них играть и будет согласовывать все с президентом", – рассказал один из собеседников, сотрудничающий с "Зе! Командой".

      Гончарук работал юристом в разных фирмах и на различных должностях В 2009 году возглавил общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам" и читал лекции о том, как защищаться от строительных афер.

      Он был достаточно успешным юристом – не звезда, но успешный. Он всегда стильно выглядел. Помню, когда ездил на Jaguar. Алексей заботится о впечатлении, которое он составляет,
      – рассказал один из старых знакомых Гончарука.

      В 2014 году тогдашний только что назначенный министр экологии Игорь Шевченко пригласил Гончарука работать своим советником на общественных началах.

      "Я знаю Алексея еще где-то с 2010-2011 года, он достаточно профессиональный и грамотный юрист. Мне как министру нужны были профессионалы. Поэтому я пригласил его быть моим советником и поручил ему заниматься Госгеонедрами. Он занимался запуском онлайн-портала с информацией о месторождениях, о выданных лицензиях и так далее", – рассказал Шевченко.

      Он также назвал Гончарука амбициозным человеком в хорошем смысле. По мнению Шевченко, работа Гончарука в Министерстве экологии – это старт его политически-государственной карьеры.

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      Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормального личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат. Это плюс. А вот минус Леши – тщеславие. Назначение премьером для него – это триумф,
      – описал Гончарука один из бывших его соратников.

      Смотрите видеотрансляцию с первого заседания новоизбранной Верховной Рады:

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Слуга народа
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