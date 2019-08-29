Гончарук будет первым премьером, который не имеет за собой системного бизнеса, – Рыбачук
Вероятнее всего, что должность премьер-министра Украины займет заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук. Он может стать первым главой правительства, который не имеет за собой ни одного системного бизнеса.
Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политический эксперт Олег Рыбачук.
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Он рассказал, что лично знаком с Гончаруком и пересекался с ним в течение примерно 10 лет. Сначала, когда тот еще был руководителем "Силы людей", а затем на других этапах его жизни.
Это точно будет первый премьер, не имеющий за собой системного бизнеса. У нас не было таких премьеров. Вы спросите о Ющенко. Ющенко вышел из финансовой элиты. Это не то, что в Гончарука,
– отметил Рыбачук.
И добавил, что последняя должность, которую тот занимал, если не считать заместителя главы Офиса президента – председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования. Кроме этого, эксперт отметил, что Гончарук точно лично не знаком с олигархами.
Алексей Гончарук
"У меня были с ним консультации по особенностям того, как работает система. Он достаточно логично шел по ступенькам. Он амбициозен. Ему политическая карьера интересна. Он подтянул английский язык", – заверил Олег Рыбачук.
Если представить себе такую картину – президент Зеленский, спикер Разумков и премьер Гончарук – это то, из-за чего меня "давила жаба" много лет, когда я видел примерно такую же грузинскую команду,
– рассказал политолог.
И пояснил, что для многих людей и для Запада Гончарук формально является олицетворением нового поколения. Ведь он не только самый молодой, он точно не питает иллюзий, что это – его правительство и что он там будет единолично управлять.
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