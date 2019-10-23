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      Гончарук допустил отключение отопления в некоторых городах в случае прекращения Россией транзита

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      Отопительный сезон в ряде городов оказался под угрозой
      Отопительный сезон в ряде городов оказался под угрозой / uaenergy.com.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших городах.

      По словам главы правительства, Кабмин работает над решением этого вопроса.

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      В некоторых небольших городах могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет,
      – сказал Гончарук.

      Премьер подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточно запасов природного газа в хранилищах. По его словам, нет оснований для незапланированных проблем.

      Актуально: Отопительный сезон в Украине традиционно стартует сложно, – Гончарук

      Отметим, что ранее глава правительства Алексей Гончарук напомнил, что в каждом конкретном случае решение о начале отопительного сезона принимают местные органы. Он также добавил, что поскольку сейчас средняя темперартура воздуха в Украине не опускается ниже +8, отопление могут не включать.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

      Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией относительно транзита газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Тарифы на газ Газпром Газовый контракт Газ Газовый конфликт ГТС Отопительный сезон
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