Гончарук допустил отключение отопления в некоторых городах в случае прекращения Россией транзита

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших городах.

По словам главы правительства, Кабмин работает над решением этого вопроса.

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В некоторых небольших городах могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, заранее думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет,

– сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточно запасов природного газа в хранилищах. По его словам, нет оснований для незапланированных проблем.

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Отметим, что ранее глава правительства Алексей Гончарук напомнил, что в каждом конкретном случае решение о начале отопительного сезона принимают местные органы. Он также добавил, что поскольку сейчас средняя темперартура воздуха в Украине не опускается ниже +8, отопление могут не включать.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией относительно транзита газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.