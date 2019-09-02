Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский собрал на совещание руководство правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов. Во время этого совещания новоназначенный Премьер-министр Алексей Гончарук назвал основные ориентиры работы нового правительства. Основной целью работы кабмина будет достижение роста экономики на 40% за 5 лет.

По словам Гончарука, это очень амбициозная, но вполне выполнимая задача. В Кабмине для этого есть серьезная команда Министерства экономики, которая уже начала работать.

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Достижение такого показателя приведет к появлению миллионов рабочих мест, что является еще одной из задач нового правительства.

Кроме того, Кабинет министров хочет привести к "нормальному состоянию" 24 тысячи километров дорог. К тому же, в планах Министерства инфраструктуры запуск 15 аэропортов, 5 морских портов и запуск внутриводных путей. Еще одной задачей Мининфраструктуры является покрытие всей Украины скоростным интернетом.

Также правительство собирается бороться с бедностью. По словам Гончарука, сейчас за прожиточный минимум человек не сможет даже нормально прожить. Поэтому его стоит пересмотреть.

Одним из составляющих факторов бедности являются тарифы. "Очевидно, что цифр в платежке должно быть меньше. Мы над этим работаем", – сказал премьер.

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Новосозданное Министерство энергетики и защиты окружающей среды займется снижением уровня вредных выбросов. Алексей Гончарук подчеркнул, что это важная задача, поскольку из-за этого болеют люди и загрязняется земля.

Так же Кабинет министров будет бороться с уменьшением количества украинцев. Премьер заявил, что в Украину должны начать возвращаться люди, а украинцы должны рожать больше.

Остро стоит и вопрос снижения расхода на государственную власть. С этим и обеспечением эффективности власти может помочь "государство в смартфоне".

В частности, запланированным является отказ от бумажного документооборота уже с 1 октября. Кабмин хочет вовсе запретить обмен бумажками между государственными органами.

2020 год станет годом цифровизации страны. Для этого еще в этом году будут проведены инветеризация страны и детальный анализ всех реестров, баз данных, государственных органов.

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Новый премьер также заявил о желании в течение одного месяца преодолеть рейдерство. По его словам, благодаря хорошей команде в Минюсте рейдерство должно исчезнуть навсегда.

Кроме того, Алексей Гончарук рассказал о важных срочных задачах в течение следующих нескольких недель. Речь идет о подготовке к визиту миссии МВФ, подготовке к транзиту газа и государственного бюджета на следующий год, а также подготовке реформ управления государственными активами и большой приватизации.

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