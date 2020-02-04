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      Гончарук на закрытой встрече с Зеленским обещал урезать зарплаты министрам: что об этом известно

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      Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / president.gov.ua

      Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа" премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам.

      Зарплаты министров намерены привязать к средней зарплате по стране и они составят 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч гривен). Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

      Знайте больше: В Кабмине возможны кадровые изменения в ближайшее время

      В то же время, "Громадское" со ссылкой на Дмитрия Дубилета также подтвердило факт "неформальной встречи" чиновников с Зеленским.

      Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли. В итоге никаких сенсаций – работаем дальше,
      ​– сказал Дубилет.

      Он отметил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.

      Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики продовольствия Украины.

      Почему появились разговоры о кадровых изменениях в Кабмине?

      СМИ пишут, что 1 февраля в офисе Президента состоялось первое большое собеседование
      с кандидатами       на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Разговоры с потенциальными чиновниками вели президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

      Руководство государства рассматривает возможность разделения двух министерств: из Министерства экономики могут выделить министерство агропромышленного комплекса, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

      Кроме того, ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что "Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства".

      К слову, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию, но при этом заявила о давлении и угрозах от строительной мафии. Часть фракций не хотела ее отпускать и требовала деталей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Зарплата Владимир Зеленский Алексей Гончарук
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