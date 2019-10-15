Гончарук назвал города, где есть проблемы с отопительным сезоном

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя и без особых проблем. Исключением являются лишь два города – Смела и Новый Роздол. Там тепло в дома могу запустить несколько позже.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера" отметил, что в целом Украина готова к началу отопительного сезона.

Важно: В каких городах Украины уже начался отопительный сезон

Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются только два города – это Смела (Черкасская область) и Новый Роздол (Львовская область). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже,

– сказал глава правительства.

По его словам, причина заключается в том, что отопление в этих городах подавали частные компании – и они "своими действиями создали критические ситуации". Однако, правительство нашло решение проблемы в обоих городах.

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих двух городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих жилищ", – заверил Гончарук.

Когда начинается отопительный сезон?Отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако в помещение тепло подают при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов.



Пока что отопление включили только в детсадах, школах и больницах Ивано-Франковска, Львова, Луцка и Ковеля, Тернополя, Черкасс и Броваров.

Какие проблемы были с отоплением в Смеле в 2018 году?

Город находился без тепла до ноября, хотя отопительный сезон обычно стартует 15 октября. Поэтому 13 ноября в Смеле объявили чрезвычайное положение. Из-за отсутствия тепла местные жители перекрыли трассы на выезде из города.

Поставки тепла в Смеле задерживают уже 3 года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и поставщика тепла".