Гончарук обнародовал стратегию развития экономики на следующие 5 лет

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинской экономике нужны инвестиции. Собственно их привлечение станет стратегией правительства относительно экономического развития на следующие 5 лет.

Как отметил Гончарук во время выступления в Раде, где он представил отчет работы правительства, сегодня украинская экономика, к сожалению, является маленькой. Она составляет лишь 0,3 от общего ВВП в мире.

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Она – открытая. Она – сырьевая. Это значит, для того, чтобы расти, нам нужно чем-то отвечать. Нам нужны конкурентные преимущества. Сейчас то, что происходит в экономике, можно характеризовать так: она – недооценена и она – неинвестирована. Нам нужны инвестиции,

– отметил Гончарук.

По его словам, стратегия экономического развития на следующие 5 лет – это привлечение инвестиций. И это очень четкий месседж, который правительство сейчас хочет донести.

Также Гончарук рассказал об определенных достижениях в работе с инвесторами.

"Прежде всего инвестор, который приходит в Украину, говорит: дайте мне равные правила, я хочу понимать, по каким правилам я буду играть. Здесь у нас серьезный прогресс – наше Министерство юстиции искоренило системное рейдерство, которое существовало", – добавил премьер.

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К слову, ранее Алексей Гончарук заявлял, что одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине.