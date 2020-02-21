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      Гончарук обнародовал стратегию развития экономики на следующие 5 лет

      - Читати новину українською
      Алексей Гончарук / Getty Images

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинской экономике нужны инвестиции. Собственно их привлечение станет стратегией правительства относительно экономического развития на следующие 5 лет.

      Как отметил Гончарук во время выступления в Раде, где он представил отчет работы правительства, сегодня украинская экономика, к сожалению, является маленькой. Она составляет лишь 0,3 от общего ВВП в мире.

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      Она – открытая. Она – сырьевая. Это значит, для того, чтобы расти, нам нужно чем-то отвечать. Нам нужны конкурентные преимущества. Сейчас то, что происходит в экономике, можно характеризовать так: она – недооценена и она – неинвестирована. Нам нужны инвестиции,
      – отметил Гончарук.

      По его словам, стратегия экономического развития на следующие 5 лет – это привлечение инвестиций. И это очень четкий месседж, который правительство сейчас хочет донести.

      Также Гончарук рассказал об определенных достижениях в работе с инвесторами.

      "Прежде всего инвестор, который приходит в Украину, говорит: дайте мне равные правила, я хочу понимать, по каким правилам я буду играть. Здесь у нас серьезный прогресс – наше Министерство юстиции искоренило системное рейдерство, которое существовало", – добавил премьер.

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      К слову, ранее Алексей Гончарук заявлял, что одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины
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