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      БЛОГ Петр Охотин
      Политтехнолог, соавтор книги "Выиграть выборы: пошаговая инструкция"

      Гончарук отчитался о работе правительства: чего достигли и над чем нужно еще работать

      -
      Алексей Гончарук / Кабінет Міністрів України

      Очень правильно сказал Алексей Гончарук, что Украине нужны инвестиции не просто в экономику, но и в людей.

      Розбираємо виступ Гончарука

      Нарешті є меседж про те, що мірилом ефективності є людина і її добробут, а не середня цифра у вигляді ВВП.

      Читайте також: Звіт уряду: як експерти оцінюють роботу Гончарука

      З плюсів, які назвав Гончарук, і з якими погоджуюся:

      1. Анбандлінг Нафтогазу. Така реорганізація дала можливість більшої гнучкості в системі управління ГТС. Наприклад, дає можливість залучити іноземні компанії (до 49%) в управлінні оператором ГТС. Залучення іноземного бізнесу в структуру власності – це крок, який прямо впливає на безпеку. У Сингапурі свого часу навмисно створювалися гарні умови для ТНК, щоб вони відкривали свої головні офіси там і стримували загарбницькі апетити Індонезії.

      2. Доступні кредити 5-7-9. В ідеалі – цей відсоток має зменшуватися. Проте після великої кредитної паузи це добре. Узагалі по ФОПах уряду потрібно більше стимулюючих факторів – наразі люди, які не просять грошей у держави, можуть стати одним із драйверів економіки.

      3. Держава у смартфоні. Спрощення отримання документів – це великий крок вперед. Водночас, групі Федорова та Дубілета необхідно врахувати загрози, про які нещодавно говорив експерт Роман Хіміч, посилаючись на досвід Росії, Зокрема, необхідно передбачити додаткові ступені захисту під час реєстрації людини та при договорах щодо набуття власності.

      4. Боротьба з нелегальними заправками. Так, дійсно це впадає в очі.

      З чим погоджуюся частково:

      1. Велика приватизація збиткових підприємств. Державні підприємства – це ще та клоака корупційних схем. Головне – з купеллю не викинути дитину та не втратити підприємства, які можуть приносити доходи в бюджет. Public goods і business KPIs – це все-таки дві різні речі. Хочеться більше чути як в уряді розуміють саме ті, що "публічні блага".

      2. Викорінення корупції на вищому рівні. Дійсно, Гончарука важко звинуватити у самозбагаченні та "кришуванні" схем. Єдині скандали, з ним пов'язані – медійні. А в медійних скандалах в нас опиняються час від часу майже всі політики. Головне, що в них йдеться зовсім не про корупцію.

      По деяких напрямках потрібно почекати далі. Усе таки 5 місяців, з яких три пройшло в рамках бюджету попередньої влади – ще зарано для висновків.

      Раніше: Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му

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      Автор: Петр Охотин
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новое правительство Бизнес Государство в смартфоне Нафтогаз Алексей Гончарук
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