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      Гончарук открыл Офис противодействия рейдерству: что изменится

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      Алексей Гончарук и Денис Малюська / facebook.com/PMHoncharuk

      Кабинет министров Украины открыл Офис противодействию рейдерству. Его целью станет максимально защитить право собственности человека. В правительстве заявили, что по состоянию на сегодня прекратилось системное рейдерство.

      Об этом на своей фейсбук-странице заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это так называемый маленький административный суд.

      К теме: Борьба с рейдерством: почему это необходимо для бизнеса и инвесторов

      Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Будем реагировать мгновенно,
      – отметил Гончарук.

      Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

      Отметим, что 5 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №0858 по противодействию земельному рейдерству.

      Что предусматривает закон о борьбе с земельным рейдерством:

      • отныне Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией;
      • обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре данные о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды;
      • эти данные будут вноситься в кадастр в максимально сжатые сроки;
      • будут вводиться предохранители по поводу подделки документов.

      Законопроект также устанавливает:

      • если сторона договора желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, но не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока договора, то должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом;
      • в случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора, он продлевается на тот же срок и с теми же условиями;
      • арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении.
      • законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% от стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Министерство юстиции Коррупция
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