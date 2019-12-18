Гончарук открыл Офис противодействия рейдерству: что изменится

Кабинет министров Украины открыл Офис противодействию рейдерству. Его целью станет максимально защитить право собственности человека. В правительстве заявили, что по состоянию на сегодня прекратилось системное рейдерство.

Об этом на своей фейсбук-странице заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это так называемый маленький административный суд.

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Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Будем реагировать мгновенно,

– отметил Гончарук.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Отметим, что 5 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №0858 по противодействию земельному рейдерству.

Что предусматривает закон о борьбе с земельным рейдерством:

отныне Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией;

обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре данные о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды;

эти данные будут вноситься в кадастр в максимально сжатые сроки;

будут вводиться предохранители по поводу подделки документов.

Законопроект также устанавливает: