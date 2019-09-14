Гончарук озвучил собственное видение развития Украины и планы правительства

В Киеве уже третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия". 14 сентября начали форум с разговоров о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве. Первым взял слово премьер-министр Алексей Гончарук, который озвучил свое видение развития страны.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Гончарук озвучил планы правительства

В частности, он сказал, что в ближайшие пять лет они планируют рост экономики до 40%.

• Команда Гончарука считает, что это реально, потому что сначала хотят открыть рынок земли и начать ее продавать.

• Также провести масштабную приватизацию и навести порядок с монополиями.

Приобщиться к развитию страны Гончарук призвал и инвесторов. Он отметил, что сейчас зайти в Украину дешево, но взамен можно заработать немало денег. В частности, он предлагает инвестировать в инфраструктуру, энергетику, землю и медицину.

Логика очень проста: кто зайдет раньше, тот заработает больше всего,

– отметил премьер-министр.



Алексей Гончарук на форуме YES / Фото Марии Писаренко

Затронули и вопрос "Северного потока-2", который строит Россия за пределами украинской газо-транспортной системы. Гончарук напомнил, что не нужно надеяться, что другие страны будут подрывать свою экономику ради Украины. И добавил, что на следующей неделе планируются переговоры, но не уточнил, с кем именно.

Нам нужно начать трезво смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои территории и интересы. Мы должны делать так же и строить свои планы,

– ответил Гончарук.

В октябре, как отметил премьер-министр, правительство усилится новыми специалистами.

"Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему мнению, наша команда вырастет минимум вдвое и усилится молодыми, профессиональными и честными людьми, которые изменят нашу страну", – сказал Гончарук.

Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.