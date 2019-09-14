12:41
14 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:46, 13 сентября
      Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы
      Вєсті.UA
      20:51, 13 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Гончарук озвучил собственное видение развития Украины и планы правительства

      42 Читати новину українською

      В Киеве уже третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия". 14 сентября начали форум с разговоров о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве. Первым взял слово премьер-министр Алексей Гончарук, который озвучил свое видение развития страны.

      Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Зеленский анонсировал изменение правил для украинских олигархов

      Гончарук озвучил планы правительства

      В частности, он сказал, что в ближайшие пять лет они планируют рост экономики до 40%.

      • Команда Гончарука считает, что это реально, потому что сначала хотят открыть рынок земли и начать ее продавать.

      • Также провести масштабную приватизацию и навести порядок с монополиями.

      Приобщиться к развитию страны Гончарук призвал и инвесторов. Он отметил, что сейчас зайти в Украину дешево, но взамен можно заработать немало денег. В частности, он предлагает инвестировать в инфраструктуру, энергетику, землю и медицину.

      Логика очень проста: кто зайдет раньше, тот заработает больше всего,
      – отметил премьер-министр.

      Олексій Гончарук на форумі YES / Фото Марії Писаренко
      Алексей Гончарук на форуме YES / Фото Марии Писаренко

      Затронули и вопрос "Северного потока-2", который строит Россия за пределами украинской газо-транспортной системы. Гончарук напомнил, что не нужно надеяться, что другие страны будут подрывать свою экономику ради Украины. И добавил, что на следующей неделе планируются переговоры, но не уточнил, с кем именно.

      Нам нужно начать трезво смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои территории и интересы. Мы должны делать так же и строить свои планы,
      – ответил Гончарук.

      В октябре, как отметил премьер-министр, правительство усилится новыми специалистами.

      "Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему мнению, наша команда вырастет минимум вдвое и усилится молодыми, профессиональными и честными людьми, которые изменят нашу страну", – сказал Гончарук.

      Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

      о чем говорили на форуме yes: основные заявления
      •  
      blog_ava
      Когда в Украину придет похолодание: прогноз
      сегодня
      1999
      Теги: Северный поток-2 Рынок земли Инвестиции Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Форум YES 2019 в Киеве Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сегодня , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 313
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сегодня , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 791
      Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      сегодня , 07:40 Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      Ірина Шиба 224
      Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      сегодня , 07:01 Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      Наталя Боднар 658
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 сентября , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 476
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук