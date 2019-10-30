13:27
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Гончарук пообещал отказаться от резкого повышения ренты на железную руду

      0 Читати новину українською
      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / politarena.com.ua

      Парламентский Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров

      Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Uaprom

      "То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", – заявил Гончарук.

      Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет.

      Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить,
      – сказал премьер-министр.

      При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению работы физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии "ФОПов".

      Напомним, норма о резком повышение рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210.

      blog_ava
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      12740
      Теги: Металлургия Алексей Гончарук Налоги Налоговый кодекс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1313
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сегодня , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 737
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сегодня , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 923
      Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины
      сегодня , 08:20 Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины
      Ігор Саджениця 236
      Построят ли немцы собственные космические корабли?
      29 октября , 22:00 Построят ли немцы собственные космические корабли?
      Борис Немировський 138
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук