Гончарук пригрозил новым ударом по игорному бизнесу, который "стал подымать голову"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук видит, что недавно закрытые нелегальные игорные заведения "стали подымать голову". Поэтому предупреждает: рейд правоохранителей – "сеанс убеждения" –) можно повторить.

Об этом рассказал глава правительства Алексей Гончарук телеканалу " Украина 24 ".

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По словам премьера, нелегальные казино "стали подымать голову".

Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения",

– заявил Гончарук.

При этом глава правительства убеждает: "Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов".

Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что продолжает работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки,

– пообещал Гончарук.

По словам премьера, есть порядок действий, если азартное заведение возобновило работу и это обнаружили:

На первый раз предупреждают правоохранителей,

На второй раз примут кадровые решения среди ответственных за закрытие.

Интересно, что громкое заявление 2014 года о борьбе с игорными заведениями руководителя МВД Арсена Авакова Алексей Гончарук комментировать отказался.

Закрытие игорных заведений: предыстория