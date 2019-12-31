Гончарук пригрозил новым ударом по игорному бизнесу, который "стал подымать голову"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук видит, что недавно закрытые нелегальные игорные заведения "стали подымать голову". Поэтому предупреждает: рейд правоохранителей – "сеанс убеждения" –) можно повторить.
Об этом рассказал глава правительства Алексей Гончарук телеканалу "Украина 24".
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По словам премьера, нелегальные казино "стали подымать голову".
Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения",
– заявил Гончарук.
При этом глава правительства убеждает: "Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов".
Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что продолжает работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки,
– пообещал Гончарук.
По словам премьера, есть порядок действий, если азартное заведение возобновило работу и это обнаружили:
- На первый раз предупреждают правоохранителей,
- На второй раз примут кадровые решения среди ответственных за закрытие.
Интересно, что громкое заявление 2014 года о борьбе с игорными заведениями руководителя МВД Арсена Авакова Алексей Гончарук комментировать отказался.
Закрытие игорных заведений: предыстория
- 20 декабря Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина, где говорили о борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
- Накануне Рада не смогла проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, инициатором которого является команда президента Зеленского.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря. И действительно, игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
Напомним, 28 декабря Гончарук также комментировал ситуацию с закрытием игорных заведений