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      Гончарук прилетел из Варшавы в Киев рейсовым самолетом в эконом-классе: в СМИ появилось фото

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      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины / 112.ua

      Глава правительства Украины Алексей Гончарук возвращался из Варшавы в Киев самолетом в эконом-классе. Пассажиры, которые были в том же самолете, зафиксировали премьера на фото.

      О том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук возвращался в Киев из США с пересадкой в Варшаве, рассказало издание TK.media.

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      Собственно, из Варшавы Гончарук летел эконом-классом в самолете польской авиакомпании LOT.

      Фотографию пассажира самолета – в издании уверены, что это именно Алексей Гончарук – предоставила журналистка проекта "Исландия" Елена Шищенко. Она говорит, что летела вместе с Гончаруком в том же самолете.

      Гончарук
      На дальнем плане – вроде бы Алексей Гончарук / Фото Елены Шищенко

      Шищенко также рассказала, что в аэропорту по прилету Гончарука встретила охрана, несмотря на это другие пассажиры пытались сделать с премьером селфи на память.

      О бортах номер один: на чем летают первые лица государств – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Алексей Гончарук Новости Украины
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