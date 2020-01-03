Гончарук прилетел из Варшавы в Киев рейсовым самолетом в эконом-классе: в СМИ появилось фото

Глава правительства Украины Алексей Гончарук возвращался из Варшавы в Киев самолетом в эконом-классе. Пассажиры, которые были в том же самолете, зафиксировали премьера на фото.

О том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук возвращался в Киев из США с пересадкой в Варшаве, рассказало издание TK.media.

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Собственно, из Варшавы Гончарук летел эконом-классом в самолете польской авиакомпании LOT.

Фотографию пассажира самолета – в издании уверены, что это именно Алексей Гончарук – предоставила журналистка проекта "Исландия" Елена Шищенко. Она говорит, что летела вместе с Гончаруком в том же самолете.



На дальнем плане – вроде бы Алексей Гончарук / Фото Елены Шищенко

Шищенко также рассказала, что в аэропорту по прилету Гончарука встретила охрана, несмотря на это другие пассажиры пытались сделать с премьером селфи на память.