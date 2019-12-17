Гончарук рассказал, как изменятся цены на бензин и на газ в январе – феврале 2020

Цена на бензин для украинцев должна снизиться минимум на 2 гривны за литр, а вот цена на газ будет зависеть от того, заключат ли новый контракт с Россией.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил в понедельник, 16 декабря, вечером в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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О цене на бензин

Гончарук сказал, что в общем цены будут падать тогда, когда на рынке будет конкуренция, но уже "сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются – по разным оценкам, от 30 до 80 копеек (за литр - 24 канал)".

Конечно, это неадекватное уменьшение. Конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, они должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривны,

– заявил премьер.