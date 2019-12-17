05:12
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Гончарук рассказал, как изменятся цены на бензин и на газ в январе – феврале 2020

      41 Читати новину українською
      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины / kmu.gov.ua

      Цена на бензин для украинцев должна снизиться минимум на 2 гривны за литр, а вот цена на газ будет зависеть от того, заключат ли новый контракт с Россией.

      Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил в понедельник, 16 декабря, вечером в эфире "Свободы слова" на ICTV.

      Читайте также: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука

      О цене на бензин

      Гончарук сказал, что в общем цены будут падать тогда, когда на рынке будет конкуренция, но уже "сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются – по разным оценкам, от 30 до 80 копеек (за литр - 24 канал)".

      Конечно, это неадекватное уменьшение. Конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, они должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривны,
      – заявил премьер.

      Материал к теме: Цены на топливо должны упасть.

      О цене на газ

      Глава Кабмина сказал, что сейчас идут переговоры с российским "Газпромом" о новом контракте по транспортировке газа через Украину в Европу.

      Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой – мы увидим, когда станет ясно, будет ли этот контакт. Первое действительно зависит от второго,
      – пояснил Гончарук.

      По словам премьера, в случае отсутствия нового контракта с РФ цена на газ для украинцев возрастет. Однако, будет в ранее установленных "Нафтогазом" рамках.

      Глава правительства напомнил о гарантированной цене газа, которую получат украинцы: "Рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. Если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев практически не вырастет".

      Материал к теме: Цена на газ в декабре снизилась.

      В этом же эфире "Свободы слова" Гончарук говорил и о кредитах для бизнеса: "Мы поставили себе цель: чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на кредиты под 16%, летом под 14%, а осенью – под 12% годовых в гривне".

      В платье с большим разрезом: Тина Кароль показала сексуальное фото
      16 декабря
      419
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украина – Россия Алексей Гончарук Деньги Цены Тарифы на газ Газ Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:07 Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого по делу Шеремета
      Дмитро Гнап 120
      16 декабря , 23:03 Лол, трэш, мем: как хорошо вы знаете молодежный сленг – тест
      Василь Денисюк 141
      16 декабря , 22:31 Главные новости 16 декабря: изменения в Конституции от Зеленского, новые громкие назначения
      Андрій Шляхтін 249
      16 декабря , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 1784
      16 декабря , 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук