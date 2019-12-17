Гончарук рассказал, как изменятся цены на бензин и на газ в январе – феврале 2020
Цена на бензин для украинцев должна снизиться минимум на 2 гривны за литр, а вот цена на газ будет зависеть от того, заключат ли новый контракт с Россией.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил в понедельник, 16 декабря, вечером в эфире "Свободы слова" на ICTV.
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О цене на бензин
Гончарук сказал, что в общем цены будут падать тогда, когда на рынке будет конкуренция, но уже "сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются – по разным оценкам, от 30 до 80 копеек (за литр - 24 канал)".
Конечно, это неадекватное уменьшение. Конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, они должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривны,
– заявил премьер.
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О цене на газ
Глава Кабмина сказал, что сейчас идут переговоры с российским "Газпромом" о новом контракте по транспортировке газа через Украину в Европу.
Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой – мы увидим, когда станет ясно, будет ли этот контакт. Первое действительно зависит от второго,
– пояснил Гончарук.
По словам премьера, в случае отсутствия нового контракта с РФ цена на газ для украинцев возрастет. Однако, будет в ранее установленных "Нафтогазом" рамках.
Глава правительства напомнил о гарантированной цене газа, которую получат украинцы: "Рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. Если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев практически не вырастет".
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В этом же эфире "Свободы слова" Гончарук говорил и о кредитах для бизнеса: "Мы поставили себе цель: чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на кредиты под 16%, летом под 14%, а осенью – под 12% годовых в гривне".