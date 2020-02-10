Гончарук рассказал, на какие новые должности ищут людей в Кабмине

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что сейчас в правительство ищут людей, которые могли бы его усилить. Поэтому в Кабинете министров в ближайшее время могут появиться новые должности и вице-премьер-министра – по экономическим вопросам и социальным вопросам.

Гончарук в интервью УП рассказал, что руководство правительства уже провело десятки встреч с кандидатами на новые должности. Также он советуется с представителями Офиса Президента по всем назначениям в Кабмине.

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"Мы действительно ищем последний месяц людей, которые могли бы усилить правительство. Таких встреч в различных форматах было с десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться", – отметил Гончарук.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала его представление и проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий.

У нас появился вице-премьер по региональному развитию. Это важно, так как этот год в плане децентрализации является решающим, мы должны завершить создание способных общин, а это очень важный административный процесс. Здесь нужен сильный менеджер, который будет фокусироваться именно на этом,

– добавил глава правительства.

Второе направление, которое хочет усилить правительство, – это экономический блок с фокусом на инвестиции. Гончарук рассказал, что по этому вопросу уже ищут вице-премьера и есть кандидатов. Их фамилии он не назвал, однако отметил, что кандидатуры Игоря Никонова, Виктора Пинзеника или Ростислава Шурмы не рассматриваются.

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Кроме вице-премьера по экономическим вопросам, в Кабинете министров может появиться должность вице-премьера по социальным вопросам.

Есть ряд идей, каким образом усилить социальный блок. Возможно, у нас появится вице-премьер в этом направлении. Но об этом говорить рано, мы еще дискутируем,

– подытожил Гончарук.

Какие министерства в Кабмине могут разделить?

В правительстве планируют разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий на два отдельных министерства. Ветеранами будет заниматься действующая министр Оксана Коляда, а Министерство оккупированных территорий может возглавить член украинской группы в Минске Алексей Резников.



Также могут разделить Министерство культуры, молодежи и спорта. На должность нового министра спорта уже якобы рассматривали экс-воротаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.