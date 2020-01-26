Гончарук в Брюсселе проведет заседание Совета ассоциации Украина _ ЕС: о чем будут говорить

Шестое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский Союз состоится в бельгийском Брюсселе 28 января 2020. Председательствовать на заседание будет украинский премьер Алексей Гончарук, на повестке дня – российская агрессия против Украины и прогресс в деле воплощения Соглашения об ассоциации с ЕС.

О повестке дня Шестого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится в Брюсселе 28 января, рассказали в департаменте коммуникаций Кабмина .

Напомним, в декабре 2019 Брюссель назвал достижения и проблемы процесса выполнения Украиной ассоциации с ЕС

Это будет первое заседание нового украинского правительства и представителей нового состава Европейской комиссии (это учреждение фактически выполняет функции правительства ЕС).

На Совете ассоциации Украина – ЕС будут говорить о нижеследующем:

Безопасность на Востоке Украины.

Противодействие российской агрессии.

Воплощение минских договоренностей.

Состояние дел в оккупированном Крыму.

Прогресс в процессе выполнения Соглашения об ассоциации.

Состояние двусторонней торговли Украины и Евросоюза.

Пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества.

Сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Кто будет представлять Украину на Совете ассоциации в Брюсселе:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр образования и науки Анна Новосад.

Министр финансов Оксана Маркарова.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Заместитель министра развития экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам евроинтеграции Константин Чижик.

Делегацию Европейского Союза возглавит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель.

По итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС Гончарук и Боррель дадут пресс-конференцию.