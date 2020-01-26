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      Гончарук в Брюсселе проведет заседание Совета ассоциации Украина _ ЕС: о чем будут говорить

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      Глава правительства Украины Гончарук посетит Брюссель 28 января / Телеграмм-канал Алексея Гончарука

      Шестое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский Союз состоится в бельгийском Брюсселе 28 января 2020. Председательствовать на заседание будет украинский премьер Алексей Гончарук, на повестке дня – российская агрессия против Украины и прогресс в деле воплощения Соглашения об ассоциации с ЕС.

      О повестке дня Шестого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится в Брюсселе 28 января, рассказали в департаменте коммуникаций Кабмина.

      Напомним, в декабре 2019 Брюссель назвал достижения и проблемы процесса выполнения Украиной ассоциации с ЕС

      Это будет первое заседание нового украинского правительства и представителей нового состава Европейской комиссии (это учреждение фактически выполняет функции правительства ЕС). 

      На Совете ассоциации Украина – ЕС будут говорить о нижеследующем:

      • Безопасность на Востоке Украины.
      • Противодействие российской агрессии.
      • Воплощение минских договоренностей. 
      • Состояние дел в оккупированном Крыму.
      • Прогресс в процессе выполнения Соглашения об ассоциации.
      • Состояние двусторонней торговли Украины и Евросоюза. 
      • Пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества.
      • Сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности. 

      Кто будет представлять Украину на Совете ассоциации в Брюсселе: 

      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
      • Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко.
      • Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
      • Министр образования и науки Анна Новосад.
      • Министр финансов Оксана Маркарова.
      • Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
      • Заместитель министра развития экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
      • Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.
      • Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам евроинтеграции Константин Чижик.

      Делегацию Европейского Союза возглавит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель. 

      По итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС Гончарук и Боррель дадут пресс-конференцию.

      Кроме участия в Совете, Гончарук планирует отдельно поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, другими политиками и представителями бельгийского бизнеса.

      Что такое Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ? Это соглашение, позволяет сторонам-подписантам перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции. Соглашение подписали в два этапа: политическую часть 21 марта, экономическую – 27 июня 2014 года. В силу соглашение вступило 1 сентября 2017. 

      Именно отказ от подписания соглашения президентом-беглецом Януковичем стала предпосылкой к событиям Евромайдана, который в итоге перерос в Революцию Достоинства.

      Ранее Гончарук говорил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

      Иван Редкач – Дэнни Гарсия: где смотреть бой украинского боксера
      25 января
      821
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Европа Бельгия Соглашение об ассоциации Евросоюз Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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