Гончарук в Брюсселе проведет заседание Совета ассоциации Украина _ ЕС: о чем будут говорить
Шестое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский Союз состоится в бельгийском Брюсселе 28 января 2020. Председательствовать на заседание будет украинский премьер Алексей Гончарук, на повестке дня – российская агрессия против Украины и прогресс в деле воплощения Соглашения об ассоциации с ЕС.
О повестке дня Шестого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится в Брюсселе 28 января, рассказали в департаменте коммуникаций Кабмина.
Напомним, в декабре 2019 Брюссель назвал достижения и проблемы процесса выполнения Украиной ассоциации с ЕС
Это будет первое заседание нового украинского правительства и представителей нового состава Европейской комиссии (это учреждение фактически выполняет функции правительства ЕС).
На Совете ассоциации Украина – ЕС будут говорить о нижеследующем:
- Безопасность на Востоке Украины.
- Противодействие российской агрессии.
- Воплощение минских договоренностей.
- Состояние дел в оккупированном Крыму.
- Прогресс в процессе выполнения Соглашения об ассоциации.
- Состояние двусторонней торговли Украины и Евросоюза.
- Пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества.
- Сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.
Кто будет представлять Украину на Совете ассоциации в Брюсселе:
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Министр образования и науки Анна Новосад.
- Министр финансов Оксана Маркарова.
- Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
- Заместитель министра развития экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
- Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.
- Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам евроинтеграции Константин Чижик.
Делегацию Европейского Союза возглавит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель.
По итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС Гончарук и Боррель дадут пресс-конференцию.
Кроме участия в Совете, Гончарук планирует отдельно поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, другими политиками и представителями бельгийского бизнеса.
Что такое Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ? Это соглашение, позволяет сторонам-подписантам перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции. Соглашение подписали в два этапа: политическую часть 21 марта, экономическую – 27 июня 2014 года. В силу соглашение вступило 1 сентября 2017.
Именно отказ от подписания соглашения президентом-беглецом Януковичем стала предпосылкой к событиям Евромайдана, который в итоге перерос в Революцию Достоинства.
Ранее Гончарук говорил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС