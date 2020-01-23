Гончарук ответил, получат ли инвесторы из России поддержку правительства

Работа огромного количества российских компаний в Украине является нежелательной. Здесь могут работать только те, кто уважает территориальную целостность и суверенитет.

Так Алексей Гончарук ответил на вопрос, будет ли правительство поддерживать крупных инвесторов из России, пишет "Радио Свобода". Свою позицию премьер-министр озвучил на полях встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

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Гончарук отметил, что и этой ситуации определяющую роль играют "очень сложные отношения с Россией" и санкционные ограничения.

Есть санкционная политика относительно огромного количества компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции, поэтому, безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, будет усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны,

– сказал он.

Ответ Гончарука также касался вопроса о том, будет ли российскому инвестору предоставлен "менеджер-няня", согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским концепции Investment nanny.

Справка! Концепция Investment nanny предусматривает персонального "опекуна" от правительства тому, кто инвестирует в Украину более 100 миллионов долларов. Таким образом крупные инвесторы и компании ее получат. Алексей Гончарук отметил, что такое же отношение должно быть и к украинским инвесторам. Больше об основных тезисах из выступления президента – здесь.

Гончарук также отметил, что правительство введет целый ряд инвестиционных гарантий. В частности, международный арбитражный суд. Он будет рассматривать инвестиционные требования инвесторов, которые вложили в экономику страны до 10 миллионов долларов.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Туда в этом году поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.