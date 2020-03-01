Гончарук встретился с Ермаком в ресторане в Киеве: фото, видео

Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Встреча 1 марта в индийском ресторане в Киеве.

О встрече политиков в столичном ресторане "Сутра" сообщил в твиттере журналист Кристофер Миллер.

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По его словам, он стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане.

Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу,

– прокомментировал Миллер.

Впоследствии он обновил информацию, отметив, что политики закончили разговор и уехали. "Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", – добавил журналист.

"Украинская правда" также опубликовала видео, на котором видно, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.

Гончарук и Ермак завершили встречу: смотрите видео

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Важно! 4 марта по требованию Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. На заседании также могут проголосовать за отставку премьера Алексея Гончарука.

Что известно о возможной отставке Гончарука