Гончарук встретился с Ермаком в ресторане в Киеве: фото, видео
Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Встреча 1 марта в индийском ресторане в Киеве.
О встрече политиков в столичном ресторане "Сутра" сообщил в твиттере журналист Кристофер Миллер.
Читайте также: Ключевые олигархи: эксперт объяснил, кто ждет увольнения Гончарука
По его словам, он стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане.
Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу,
– прокомментировал Миллер.
Впоследствии он обновил информацию, отметив, что политики закончили разговор и уехали. "Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", – добавил журналист.
"Украинская правда" также опубликовала видео, на котором видно, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.
Гончарук и Ермак завершили встречу: смотрите видео
Важно! 4 марта по требованию Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. На заседании также могут проголосовать за отставку премьера Алексея Гончарука.
Что известно о возможной отставке Гончарука
- В пятницу, 28 февраля, украинские средства массовой информации сообщили, будто премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.
- СМИ также сообщили, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.
- Также уже появился список с вероятными кандидатами на замену Гончарука. Среди них Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Арсен Аваков, Юрий Витренко.
- Это уже не первая информация об отставке Гончарука. 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Запись сделала скандал в сети из-за высказывания Гончарука, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном "в экономике".
- Тогда Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января он подал заявление на увольнение Зеленскому. Однако по действующему законодательству, уволить Гончарука может только Верховная Рада.
Выбор редакции
-
Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусомсегодня , 22:30
-
Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл третий подряд Кубок английской лиги – видеосегодня , 20:35
-
Принц Эндрю устраивал свидания в Букингемском дворце: избранница сидела на троне королевысегодня , 19:59