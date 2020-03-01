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      Гончарук встретился с Ермаком в ресторане в Киеве: фото, видео

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      Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Встреча 1 марта в индийском ресторане в Киеве.

      О встрече политиков в столичном ресторане "Сутра" сообщил в твиттере журналист Кристофер Миллер.

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      По его словам, он стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане.

      Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу,
      – прокомментировал Миллер.

      Впоследствии он обновил информацию, отметив, что политики закончили разговор и уехали. "Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", – добавил журналист.

      "Украинская правда" также опубликовала видео, на котором видно, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.

      Гончарук и Ермак завершили встречу: смотрите видео

       

      гончарук єрмак зустріч ресторан київ

      Важно! 4 марта по требованию Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. На заседании также могут проголосовать за отставку премьера Алексея Гончарука.

      Что известно о возможной отставке Гончарука

      • В пятницу, 28 февраля, украинские средства массовой информации сообщили, будто премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.
      • СМИ также сообщили, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.
      • Также уже появился список с вероятными кандидатами на замену Гончарука. Среди них Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Арсен Аваков, Юрий Витренко.
      • Это уже не первая информация об отставке Гончарука. 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Запись сделала скандал в сети из-за высказывания Гончарука, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном "в экономике".
      • Тогда Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января он подал заявление на увольнение Зеленскому. Однако по действующему законодательству, уволить Гончарука может только Верховная Рада.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: СМИ Новости Киева Андрей Ермак Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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