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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Гончарук запустил ряд реформ, которые били по кошелькам олигархов, – политический эксперт

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      Большинство народных депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника.

      Политический эксперт Тарас Семенюк в прямом эфире 24 канала заявил, что не считает Гончарука отрицательным персонажем и не таким плохим премьером, которого стоит выбрасывать.

      Важно! Рада проголосовала за отставку Гончарука

      Он добавил, что правительство есть за что критиковать – это очевидно. Однако, по его мнению, на самом деле где-то происходит определенный консенсус между олигархами. Они хотят иметь свое понимание ситуации. Не контролировать правительство, но в определенной степени чувствовать его пульс и динамику.

      Гончарук запустил ряд таких реформ, которые били по кошелькам олигархов. Речь идет о теневой экономике и приватизации. О которой всегда говорили, но почему-то только теперь хватило политической воли, чтобы ее реализовать,
      – пояснил Семенюк.

      Политический эксперт отметил, что был промах с быстрым укреплением гривны, которое негативно повлияло на украинских экспортеров.

      Что известно о назначении Шмыгаля на должность премьер-министра Депутаты Верховной Рады назначили премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, министра развития общин, который до этого работал топ-менеджером компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Ни одного голоса за эту кандидатуру не дали фракции "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      До этого парламентарии отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Раду и раскритиковал работу предыдущего правительства.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Реформы
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