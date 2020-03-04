Гончарук запустил ряд реформ, которые били по кошелькам олигархов, – политический эксперт

Большинство народных депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника.

Политический эксперт Тарас Семенюк в прямом эфире 24 канала заявил, что не считает Гончарука отрицательным персонажем и не таким плохим премьером, которого стоит выбрасывать.

Важно! Рада проголосовала за отставку Гончарука

Он добавил, что правительство есть за что критиковать – это очевидно. Однако, по его мнению, на самом деле где-то происходит определенный консенсус между олигархами. Они хотят иметь свое понимание ситуации. Не контролировать правительство, но в определенной степени чувствовать его пульс и динамику.

Гончарук запустил ряд таких реформ, которые били по кошелькам олигархов. Речь идет о теневой экономике и приватизации. О которой всегда говорили, но почему-то только теперь хватило политической воли, чтобы ее реализовать,

– пояснил Семенюк.

Политический эксперт отметил, что был промах с быстрым укреплением гривны, которое негативно повлияло на украинских экспортеров.

Что известно о назначении Шмыгаля на должность премьер-министра Депутаты Верховной Рады назначили премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, министра развития общин, который до этого работал топ-менеджером компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Ни одного голоса за эту кандидатуру не дали фракции "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".



До этого парламентарии отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Раду и раскритиковал работу предыдущего правительства.