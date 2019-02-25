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      Гонения, депортация священников, – с какими угрозами сталкивается ПЦУ на оккупированном Донбассе

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      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / Getty images

      В течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса постоянно ухудшается. Говорится о систематических гонениях верующих украинской церкви, арестах, захватах храмов и тому подобному.

      Однако, если раньше говорилось только об ограничении некоторых прав прихожан и представителей ПЦУ, то с марта возникает новая, более серьезная угроза. Деятельность Поместной Украинской церкви пророссийские оккупанты на Донбассе могут полностью запретить, заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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      Возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики",
      – отметил настоятель ПЦУ.

      Он отметил: такое требование выполнить просто невозможно, ведь структура, выдавшего такой "закон", Украина не признает.

      В следствии этой ситуации под угрозой 36 храмов, а также епархиальный Дом милосердия, которые перешли к ПЦУ и расположены в оккупированных районах Донецкой области.

      Из-за таких угроз Епифаний обратился к ООН, ОБСЕ, ЕС и странам-гарантам Минского процесса с призывом повлиять на оккупантов.

      "Просим также всех молиться о общинах и духовенстве нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения", – добавил митрополит Епифаний.

      Отметим, что с похожим требованием к прихожанам ПЦУ в Крыму обратилась российская власть на полуострове. Так, оккупанты требуют от общины ПЦУ в Крыму зарегистрироваться на территории РФ в соответствии с их законодательством или, другими словами, фактически признать Крым российским.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Донецка Война на Донбассе Религия Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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