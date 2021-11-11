Так, в сети обнародовали видео, как водитель машины нарушал правила дорожного движения, выезжая на встречку. Утверждают, что звонили в полицию на этот счет, но правоохранители якобы не отреагировали.

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Употреблял ли водитель наркотики

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал – полицейские подозревают, что нарушитель был под действием психотропных или наркотических веществ. Дело в том, что мужчину ранее привлекали к ответственности за незаконное производство или хранение наркотиков. Однако дело так и не дошло до суда.

Сейчас мужчину проверяют на наркотики. В сети также распространяют видео, как водитель Toyota якобы искал "закладку" с наркотиками.

Что известно о водителе

В сети пишут, якобы белая Toyota Land Cruiser принадлежит фирме "Агрофирма Колонтаев". Одним из владельцев якобы является Ольга Раина, жена Юрия Раина – главы Краснокутской районной госадминистрации.

Пользователи сети предполагают, что на авто мог ездить сын чиновника Иван, но за рулем якобы был его приятель.

Момент ДТП, смотрите видео (Внимание! Видео 18+):

Что известно о ДТП

Авария произошла около 15:00 на перекрестке проспекта Науки с улицей Тобольской.

Toyota Land Cruiser сбил 2 человек, которые среди толпы переходили через дорогу на зеленый свет. Машина даже не остановилась перед переходом.

Пострадали 13-летние мальчик и девушка. Их госпитализировали.

В Харьковской городской больнице рассказали, что у обоих подростков сотрясения мозга и ушибы. Девочке даже пришлось зашивать рану на голове. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Водитель Toyota Land Cruiser сбил подростков, смотрите видео (Внимание! Видео 18+):