Гонял на встречку и мог употреблять наркотики: что известно о водителе, сбившем детей в Харькове

В Харькове 11 ноября элитный Toyota Land Cruiser сбил двух подростков на пешеходном переходе. Выяснили, что за час до ДТП водитель выезжал на встречку. Также подозревают, что он мог быть под действием наркотиков.

Так, в сети обнародовали видео, как водитель машины нарушал правила дорожного движения, выезжая на встречку. Утверждают, что звонили в полицию на этот счет, но правоохранители якобы не отреагировали.

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Употреблял ли водитель наркотики

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал – полицейские подозревают, что нарушитель был под действием психотропных или наркотических веществ. Дело в том, что мужчину ранее привлекали к ответственности за незаконное производство или хранение наркотиков. Однако дело так и не дошло до суда.

Сейчас мужчину проверяют на наркотики. В сети также распространяют видео, как водитель Toyota якобы искал "закладку" с наркотиками.

Что известно о водителе

В сети пишут, якобы белая Toyota Land Cruiser принадлежит фирме "Агрофирма Колонтаев". Одним из владельцев якобы является Ольга Раина, жена Юрия Раина – главы Краснокутской районной госадминистрации.

Пользователи сети предполагают, что на авто мог ездить сын чиновника Иван, но за рулем якобы был его приятель.

Момент ДТП, смотрите видео (Внимание! Видео 18+):

Что известно о ДТП

Авария произошла около 15:00 на перекрестке проспекта Науки с улицей Тобольской.

Toyota Land Cruiser сбил 2 человек, которые среди толпы переходили через дорогу на зеленый свет. Машина даже не остановилась перед переходом.

Пострадали 13-летние мальчик и девушка. Их госпитализировали.

В Харьковской городской больнице рассказали, что у обоих подростков сотрясения мозга и ушибы. Девочке даже пришлось зашивать рану на голове. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Водитель Toyota Land Cruiser сбил подростков, смотрите видео (Внимание! Видео 18+):