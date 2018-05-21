"Гонки на выживание": в Кривом Роге начался экстремальный сезон

В небе пилот делал "мертвую петлю", а водители на дорогах устроили "гонки на выживание". В выходные в Кривом Роге прошло экстремальное событие, которое организаторы решили посвятить Дню Европы, а также 243-й годовщине основания города.

Об этом сообщил сайт "Сегодня".

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В пятницу, 19 мая, на автодром для сложных гоночных этапов "Кривбасс Экстрим" съехалось 16 гонщиков: 14 местных и двое из Запорожья, которые на своих автомобилях должны были преодолеть сверхсложную дистанцию.

Не всем участникам трасса покорилась, поэтому соревнования для них закончилось перевернутым автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, а победителем соревнований стал житель Кривого Рога Джанай Омаров, второе место получил Сергей Воронин из Запорожья.

"Гонки на выживание" в Кривом Роге

Увидеть это экстремальное действо пришло более 30 тысяч зрителей, которых развлекали не только гонки, но и выставка ретроавтомобилей. Гости праздника наблюдали в небе над автодромом "мертвую петлю" и другие фигуры высшего пилотажа. Присоединиться к спортивным гонкам могла и детвора, которая охотно гоняла в этот день на детских машинках.