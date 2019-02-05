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      Гонки вооружений не будет, но США и Россия могут разместить ракеты в Европе, – эксперт

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      США и Россия вышли из ракетного договора
      США и Россия вышли из ракетного договора / 24 канал

      В России таких ресурсов на гонку вооружений, как было во времена холодной войны, нет. США также не собирается выделять большие деньги на производство ракет средней дальности.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

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      В 1985 году во время холодной войны военный бюджет СССР был около 320 миллиардов долларов. Нынешний бюджет России – около 46-48 миллиардов. Поэтому у Москвы нет ресурсов на такую ​​гонку вооружений, создание такого количества наземных ракетных комплексов средней дальности, как во времена СССР. В лучшем случае это будет один-два бригадные комплексы – каждый по 24-30 ракет в год,
      – считает Николай Белесков.

      Поэтому, по словам специалиста, в ближайшие годы не будет никакой гонки вооружений именно в сфере выработки ракет средней дальности. В других – да. Но нет смысла пугать этим людей.

      В то же время, отмечает Белесков, дальнейшие отношения между США и Россией зависят от того, покажут ли россияне эти комплексы и разместят ли их в Европе. То же самое касается и американцев.

      "Если ракеты США появятся в Польше, то ничего хорошего европейскую безопасность не ждет. Но есть сомнения, что Вашингтон на это пойдет. Против этого большинство европейцев – Германия, Франция, страны Бенилюкса. Такой шаг уничтожит НАТО на радость России. Разве что при условии размещения РФ своих ракет в европейской части страны, США розмисять свои. Тогда будет повторение сценария 80-х годов прошлого века", – подчеркнул Белесков.

      Отметим, что США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.​Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом". Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Ядерная безопасность НАТО
      Источник: 24 канал
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