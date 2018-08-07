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Гоночный симулятор F1 2018: системные требования и трейлер игры

58 Читати новину українською
F1 2018: системные требования и трейлер игры
F1 2018: системные требования и трейлер игры / Фото из свободных источников

До релиза гоночного симулятора F1 2018 осталось менее трех недель. В связи с этим британская компания Codemasters опубликовала системные требования к PC-версии проекта на его официальной странице в Steam.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Студия Codemasters готовится выпустить очередную часть своей популярной серии. Посмотреть на весь мир из-за руля болида геймеры смогут в новой версии гоночного симулятора F1 2018.

Мы были в восторге от того, как игроки тепло приняли F1 2017, и очень рады, что F1 2018 продолжит столь сильную серию. В течение последних нескольких лет мы активно сотрудничаем с игроками, чтобы понять, что для них важно,
– отметил директор серии F1 Пол Дьял.

Минимальные системные требования F1 2018:

  1. Операционная система: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы);
  2. Процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
  3. Оперативная память: 8 ГБ;
  4. Видеокарта: GeForce GT 640 или Radeon HD 7750;
  5. Версия DirectX: 11;
  6. Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования F1 2018:

  1. Операционная система: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы);
  2. Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X;
  3. Оперативная память: 8 ГБ;
  4. Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580;
  5. Версия DirectX: 11;
  6. Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Скріншот з гри F1 2018
Скриншот с игры F1 2018

Стоит отметить, что F1 2018 поступит в продажу 24 августа на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра предложит все официальные команды, пилотов и трассы текущего гоночного сезона, включая автодром Поль Рикар и трассу Хоккенхаймринг.

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Трейлер игры F1 2018 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Формула-1 Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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