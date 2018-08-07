Гоночный симулятор F1 2018: системные требования и трейлер игры

До релиза гоночного симулятора F1 2018 осталось менее трех недель. В связи с этим британская компания Codemasters опубликовала системные требования к PC-версии проекта на его официальной странице в Steam.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Студия Codemasters готовится выпустить очередную часть своей популярной серии. Посмотреть на весь мир из-за руля болида геймеры смогут в новой версии гоночного симулятора F1 2018.

Мы были в восторге от того, как игроки тепло приняли F1 2017, и очень рады, что F1 2018 продолжит столь сильную серию. В течение последних нескольких лет мы активно сотрудничаем с игроками, чтобы понять, что для них важно,

– отметил директор серии F1 Пол Дьял.

Минимальные системные требования F1 2018:

Операционная система: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы); Процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300; Оперативная память: 8 ГБ; Видеокарта: GeForce GT 640 или Radeon HD 7750; Версия DirectX: 11; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования F1 2018:

Операционная система: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы); Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X; Оперативная память: 8 ГБ; Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580; Версия DirectX: 11; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.



Скриншот с игры F1 2018

Стоит отметить, что F1 2018 поступит в продажу 24 августа на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра предложит все официальные команды, пилотов и трассы текущего гоночного сезона, включая автодром Поль Рикар и трассу Хоккенхаймринг.

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Трейлер игры F1 2018 – смотрите видео

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