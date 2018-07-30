Гонсалес вернется в "Динамо", если не договорится с "Сантосом"
Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес может остаться в киевском клубе.
Отец футболиста прокомментировал переговоры с бразильским "Сантосом".
Читайте также: Тяжелая победа "Динамо", унизительное поражение "Мариуполя": главные итоги 2-го тура УПЛ
Если Дерлис не получит ту же зарплату, которая у него была в "Динамо", то не перейдет в "Сантос" и во вторник вернется в Украину. Пока мы не летим в Бразилию на переговоры, уже и так просидели там четыре дня, ничего не решив,
– цитирует Пабло Гонсалеса Atribuna.com.br.
Известно, что если Дерлис переберется в "Сантос" на правах аренды с правом выкупа, то в обратном направлении приедет вингер Витор Буэно. Последний уже прибыл в Киев и ждет завершения эпопеи с Гонсалесом.
24-летний Дерлис перешел в "Динамо" из "Базеля" в 2015 году за 9,4 миллиона евро и с тех пор забил за клуб 12 голов в 85 матчах. Прошлой весной парагваец проиграл конкуренцию за место в старте Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу и редко появлялся на поле.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Что делал Островский после наезда Hummer на девочку: свидетели обнародовали неизвестные деталисегодня, 20:26
-
На международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют ПТРК "Стугна-П"сегодня, 19:45
-
В сети появились уникальные кадры встречи политзаключенного Кольченко с мамойсегодня, 19:01