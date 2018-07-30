Гонсалес вернется в "Динамо", если не договорится с "Сантосом"

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес может остаться в киевском клубе.

Отец футболиста прокомментировал переговоры с бразильским "Сантосом".

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Если Дерлис не получит ту же зарплату, которая у него была в "Динамо", то не перейдет в "Сантос" и во вторник вернется в Украину. Пока мы не летим в Бразилию на переговоры, уже и так просидели там четыре дня, ничего не решив,

– цитирует Пабло Гонсалеса Atribuna.com.br.

Известно, что если Дерлис переберется в "Сантос" на правах аренды с правом выкупа, то в обратном направлении приедет вингер Витор Буэно. Последний уже прибыл в Киев и ждет завершения эпопеи с Гонсалесом.

24-летний Дерлис перешел в "Динамо" из "Базеля" в 2015 году за 9,4 миллиона евро и с тех пор забил за клуб 12 голов в 85 матчах. Прошлой весной парагваец проиграл конкуренцию за место в старте Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу и редко появлялся на поле.

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