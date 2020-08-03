Гонщики-рекордсмены: на Киевщине водитель за неделю нарушил скоростной режим 35 раз
В патрульной полиции Украины еженедельно рассказывают о самых ярых нарушителях скоростного режима, которых поймали камеры автофиксации нарушений. Так, один из водителей смог превысить установленную скорость 35 раз за неделю.
Об антирекордах нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа рассказала пресс-служба патрульной полиции Украины на своей фейсбук-странице.
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В целом камеры автоматической фиксации нарушений за неделю "поймали" 155 автомобилистов, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.
Наибольшей скорость была у автомобилей:
- Ауди А4, с номерами BH444*** – 218 километров в час на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость – 110 километров в час.
- Mercedes-Benz E 200 4MATIC, с номерами AA111*** – 213 километров в час на Столичном шоссе, где разрешена скорость была 80 километров в час.
Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis с номерами BH062*** – 35 раз.
Первый месяц работы камер автофиксации нарушений: итоги
- За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях.
- Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.
- Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".
- Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.