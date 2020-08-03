В патрульной полиции Украины еженедельно рассказывают о самых ярых нарушителях скоростного режима, которых поймали камеры автофиксации нарушений. Так, один из водителей смог превысить установленную скорость 35 раз за неделю.

Об антирекордах нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа рассказала пресс-служба патрульной полиции Украины на своей фейсбук-странице.

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В целом камеры автоматической фиксации нарушений за неделю "поймали" 155 автомобилистов, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.

Напомним. На Киевщине с 1 июня работают камеры автофиксации нарушений. Все, что нужно знать об этом нововведении, мы собрали в материале по ссылке.

Наибольшей скорость была у автомобилей:

Ауди А4, с номерами BH444*** – 218 километров в час на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость – 110 километров в час.

Mercedes-Benz E 200 4MATIC, с номерами AA111*** – 213 километров в час на Столичном шоссе, где разрешена скорость была 80 километров в час.

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis с номерами BH062*** – 35 раз.

Первый месяц работы камер автофиксации нарушений: итоги

За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.

Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".

Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.