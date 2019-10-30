Гонтарева о скандале с Кварталом: Все, что происходит в Украине – это фашистская пропаганда

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что кампания против нее продолжается уже не один день, а ведут ее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, олигарх Игорь Коломойский и заместитель главы АП времен Янукович юрист Андрей Портнов.

Комментируя в эфире Радио "НВ" скандал с песней "Горіла хата", которую спел "Квартал" о поджоге ее дома, Гонтарева отметила. Что все это происходит уже не один день.

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"Если мы посмотрим канал "1+1" и все, что делал Дубинский – все угрозы, которые мне постоянно поступают от Коломойского, Дубинского и Портнова, – ну это же спланированная акция. Поэтому для меня не удивительно, что на канале олигарха появляется "95 Квартал", где еще совсем недавно был наш президент. Для меня совершенно очевидно, что это политика партии", – заявила Гонтарева.

По ее убеждению, подобные действия (дискредитацие Гонтаревой – 24 канал) можно увидеть и в парламенте, а телевизионное пространство (скандальная песня "Квартала) – это продолжение политики партии.

"Если вы послушаете, что рассказывает Дубинский о моем доме – он рассказывает, что я его сама сожгла, в то же время я "сама взорвала машину" моего сына, "бросилась под автомобиль" в Лондоне и, наверное, "сломала" еще дверь, когда в мою квартиру пришли с обыском на следующий день после обыска "Приватбанка", - отметила она.

Бывшая глава НБУ добавляет, все, что происходит в Украине, – это "фашистская пропаганда".

Это уроки, которые не выучили, материальная часть фашистской пропаганды Геббельса: чем более невероятную ложь ты повторишь сто раз, тем она может становиться все больше и больше правдой,

– подчеркнула бывшая чиновница.

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Ранее Валерия Гонтарева скандал с песней "Горіла хата" называла позором, поскольку нельзя так насмехаться над человеческим горем. Также она отмечала, что заказчиком номера является Игорь Коломойский.

Поджог дома Гонтаревой и другие нападения: что надо знать

Загородный дачный особняк семьи Гонтаревых в селе Гореничи неизвестные подожгли ночью против 17 сентября. В это время в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

Несмотря на то, что Гонтарева проживает и работает сейчас в Лондоне, первой о поджоге сообщила именно она. По словам экс-главы НБУ, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Также она добавила, что здание сгорело дотла. Поджог она связывает с преследованиями против нее.

Перед этим, в начале сентября в Лондоне Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время бывшая глава НБУ заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли.

Все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

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