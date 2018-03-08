Гонтарева подлечилась в Индии на почти что 400 тысяч гривен

Пока еще действующая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева недавно оздоравливалась в Индии, и потратила на это немалую сумму.

Соответствующая информация размещена в ее электронной декларации, опубликованной В Едином государственном реестре деклараций.

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Так, согласно изменениям, которые были внесены 6 марта, Гонтарева потратила 372,5 тысячи гривен на лечение в индийском Hospital Kalari Kovilakom.

К слову, на сайте учреждения указано, что оно специализируется на традиционной индийской медицине, а профиль госпиталя – очищение организма, антистресс, контроль веса.

В конце декабря 2017 года Гонтарева задекларировала 83,5 миллиона гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Напомним, 18 января появился проект постановления о назначении Якова Смолия на должность главы НБУ. В парламент уже внесли постановление об увольнении действующей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая находится в отпуске еще с мая 2017 года.