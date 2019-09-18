Гонтарева рассказала свою версию поджога дома

В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Во время инцидента в доме был один охранник, который и вызвал все необходимые службы. Сама Гонтарева узнала о пожаре еще ночью.

Валерия Гонтарева в интервью LB рассказала, что в доме всегда есть только один охранник, а когда пишут, что их было шестеро, то "это полная чушь".

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Экс-глава НБУ сказала, что охранник увидел, как через забор на крышу полетели какие-то предметы.

Как большие рюкзаки. Сразу за ними полетел файер, произошло возгорание,

– добавила она.

После этого, охранник позвонил в Гонтаревой, в полиций и пожарным.

Пожарные долго не ехали, но дом успел серьезно выгореть,

– отметила Гонтарева.

Затем спасатели начали тушить пламя около часа снаружи, еще два часа внутри. Гонтарева говорит, что дом успел сгореть полностью. Экс-глава Нацбанка заверила, что в доме есть камеры, которые все зафиксировали.

Накануне Гонтарева заявляла, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Кстати, в НБУ резко негативно отреагировали на ночной инцидент.

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Сейчас главной версией правоохранителей является поджог. Они уже открыли уголовное производство по факту этого инцидента. Примечательно, что на пепелище следователи нашли светошумовую ракету. Ее уже передали на экспертизу.

Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время?​Сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских имениях и заявлений самого политика об угрозах со стороны Коломойского.