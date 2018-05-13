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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Google анонсировала свои флагманские смарт-часы

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Google Pixel Watch покажут уже осенью
Google Pixel Watch покажут уже осенью / Фото из открытых источников

Во время выставки Google I/O 2018 компания заявила, что они сотрудничают с Qualcomm, поэтому наладили массовое производство новейших комплектующих для "умных" наручных гаджетов.

Как пишет akket.com, в частности, Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch. Новинку компания планирует представить во время осенней презентации.

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Гаджет будет оснащен новейшим процессором от Qualcomm. Он также будет поддерживать интеграцию с голосовым помощником Google Assistant.

Как сообщают источники, смарт-часы Google будут доступны в двух версиях, которые будут отличаться друг от друга размером и функциями. Вероятно, речь идет о поддержке сетей сотового оператора, чтобы Pixel Watch могли стать независимым устройством для загрузки информации из сети.

Теги: Google Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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