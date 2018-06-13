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Google Chrome станет безопаснее: компания начала блокировку посторонних расширений

21 Читати новину українською
Google Chrome будет блокировать посторонние расширения
Google Chrome будет блокировать посторонние расширения / pinterest.

Специалисты по безопасности постоянно обнаруживают вредные расширение для браузера Chrome, которые могут собирать конфиденциальную информацию пользователей или другим способом наносить ущерб компьютерам. И вот наконец корпорация Google обратила внимание на эту проблему и представила ее решение.

Об этом сообщает SlashGear.

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Компания Google проанализировала жалобы пользователей на работу Chrome и оказалось, что огромное количество претензий приходится на расширение, установленные из сторонних источников. Чтобы обезопасить веб-серферов, Google запретит установку расширений для Chrome с посторонних серверов. Пользователь сможет устанавливать только те расширения, которые были опубликованы на официальном портале Chrome Web Store.

Разумеется, Google оставила разработчикам определенное время на миграцию расширений в Chrome Web Store. Начиная с 12 июня 2018 года, пользователи не смогут устанавливать со сторонних сайтов только расширения, опубликованные позже этой даты. В случае такой попытки браузер перенаправляет запрос на соответствующую страницу магазина Chrome.

С 12 сентября 2018 года исчезнет возможность установки из посторонних источников и для заранее опубликованных расширений. А уже в начале декабря 2018 года планируется полный отказ от механизма установления расширений со сторонних сайтов. Произойдет это вместе с выходом 71 версии браузера Chrome.

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Впрочем, пользователям все же не стоит терять бдительности, ведь в Chrome Web Store достаточно поддельных расширений, которые маскируются под "добропорядочные".

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Теги: Техно Интернет Google Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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