Google готовит масштабную "зачистку" Android-приложений

Компания Google всегда отличалась лояльностью к пользователям Android, а установка непроверенных компанией APK-файлов долгое время была одной из ключевых особенностей мобильной ОС. Однако судя по новой информации, вскоре это может измениться.

Об этом сообщает ubergizmo.

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Android всегда славилась возможностью установки программы вручную, но согласно недавней публикации в блоге для разработчиков, Google решила внедрить элементы DRM в платформу Google Play.

"Мы добавили немного метаданных для безопасности, чтобы удостовериться, что APK-файл был получен через Google Play", – заявляет поисковый гигант.

Технически, это и есть защита от копирования. Как утверждают в самой Google, добавление DRM должно защитить пользователей от вирусов и других вредоносных программ.

В будущем, для тех приложений, которые были распространены через каналы, одобренные Google Play, мы сможем определить подлинность приложений, даже когда устройство выключено. Также мы сможем добавить эти программы в библиотеку пользователя и управлять обновлением программы после того, как устройство подключится к сети. Это добавит пользователям уверенности при использовании приложений, одобренных Play,

– рассказали в Google.

Похожая система защиты давно применяется в игровой индустрии: как пример можно вспомнить популярные онлайн-сервисы Steam от Valve и Origin от EA. Конечно, DRM – это просто инструмент, и только разработчики смогут решить, как его применять. О массовом внедрении новой системы защиты цифровых прав для Android-приложений речь пока не идет, но все будет зависеть от политики самих разработчиков в будущем.

Что такое DRM? Это программные или программно-аппаратные средства, которые намеренно ограничивают либо затрудняют различные действия с данными в электронной форме (копирование, модификацию, просмотр и тому подобное) либо позволяют отследить такие действия. DRM представляет собой набор систем контроля и управления доступом. На данный момент DRM используется множеством компаний по всему миру, среди которых Amazon, Apple Inc., Microsoft, Electronic Arts, Sony, 1C, Akella и другие.

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