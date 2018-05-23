Google и LG представили дисплей со сверхвысоким разрешением

Компании Google и LG Display на мероприятии SID, которое состоялось в Лос-Анджелесе, представили новый экран для шлемов виртуальной реальности (VR).

Об этом сообщает Road to VR.

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Новинка выполнена по технологии органических светодиодов (OLED). Размер экрана составляет 4,3 дюйма по диагонали, а частота обновления достигает 120 Гц. Дисплей обладает сверхвысоким разрешением – 4800 × 3840 точек. Таким образом, пиксельная плотность достигает 1 443 PPI (точек на дюйм). При использовании двух экранов (для левого и правого глаза) суммарное разрешение составит 7680 × 4800 пикселей. Это обеспечит высочайшее качество изображения в VR-шлемах и других гаджетах для виртуальной и дополненной реальности.

Стоит отметить, что новинка позволяет формировать поле зрения по горизонтали или вертикали до 120/96 градусов, а контрастность изображения превышает 15 000:1.



Образец изображения на новом дисплее без VR оптики

Отмечается также, что панель разрабатывалась с учетом возможности применения ее в самодостаточных шлемах виртуальной реальности. В частности, работу двух таких дисплеев сможет обеспечивать мобильный процессор топового уровня. Правда, в этом случае частота обновления будет ниже упомянутых 120 Гц и, возможно, снизится до 75 Гц.

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О сроках появления первых устройств, оснащенных новыми экранами, пока ничего не сообщается.