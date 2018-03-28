Google Maps добавил украинский язык

После обновления Google Maps добавил поддержку еще 39 новых языков. В списке есть украинский.

Об этом рассказал менеджер программ Google Атсуко Ямагами в официальном блоге компании.

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"14 лет назад Google Maps выглядели совсем по-другому и были только на английском. Теперь более миллиарда людей используют Карты Google, чтобы открывать новые места, найти лучшие маршруты для вождения, езды на велосипеде и ходить в пешеходные маршруты", – написал Атсуко Ямагами.

Кроме украинского Google Maps добавил такие языки: африкаанс, албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, боснийский, бирманский, хорватский, чешский, датский, эстонский, филиппинский, финский, грузинский, иврит, исландский, индонезийский, казахский, кхмерский, киргизский, лаосский, латышский, литовский, македонский, малайский, монгольский, норвежский, персидский, румынский, сербский, словацкий, словенский, суахили, шведский, турецкий, узбекский, вьетнамский и зулу.

Google Maps добавил 39 языков, в том числе и украинский