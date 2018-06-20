17:30
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Google, Microsoft и Apple готовят совместный проект: почему он важен

44 Читати новину українською
Google, Microsoft и Apple готовят совместный проект
Google, Microsoft и Apple готовят совместный проект / akket.com

В рамках организации USB Implementers Forum компании Google, Microsoft и Apple решили объединить свои усилия для создания новых технологий. Корпорации планируют совместно создать новый стандарт брайлевских дисплеев.

Об этом сообщает akket.com.

Читайте также: Google запустит веб-версию популярного приложения

Такое бывает крайне редко, потому что обычно Google, как и другие компании, которые являются ее конкурентами, предпочитают создавать все самостоятельно и втайне от всего мира, чтобы не украли раньше времени. Google, Microsoft и Apple намерены сделать так, чтобы дисплеи Брайля для "слепого набора" текста можно было подключать к любым компьютерам, которые работают на базе любых операционных систем. С их помощью люди с плохим зрением и совсем незрячие смогут пользоваться компьютерами.

Создать единый стандарт и запустить его в массы планируют в 2019 году. Он сделает использование компьютеров значительно удобнее и проще. Разработчикам не придется создавать драйвера и специальное программное обеспечение для каждой операционной системы, потому как у всех все будет одинаково.

Подсоединить специальные дисплеи Брайля можно будет к компьютерам, смартфонам и планшетам на базе операционных систем macOS, Windows, Android, Chrome OS и, возможно, даже iOS.

Читайте также: Google запускает торговую площадку, который убьет AliExpress

Подобные устройства будут прямо "из коробки" работать на всей электронике без сторонних драйверов и каких-либо сложностей. Новый замысел трех IT-корпораций поможет 253 миллионам, которые проживают на Земле, пользоваться компьютерами, потому как у каждого человека из этой цифры большие проблемы со зрением, помочь с которым не могут даже новейшие очки и линзы.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Microsoft Apple Google Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Странные рекорды Крымского моста
сегодня, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 689
Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
сегодня, 15:08 Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
323
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сегодня, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 791
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1867
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
244
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук