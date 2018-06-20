Google, Microsoft и Apple готовят совместный проект: почему он важен

В рамках организации USB Implementers Forum компании Google, Microsoft и Apple решили объединить свои усилия для создания новых технологий. Корпорации планируют совместно создать новый стандарт брайлевских дисплеев.

Об этом сообщает akket.com.

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Такое бывает крайне редко, потому что обычно Google, как и другие компании, которые являются ее конкурентами, предпочитают создавать все самостоятельно и втайне от всего мира, чтобы не украли раньше времени. Google, Microsoft и Apple намерены сделать так, чтобы дисплеи Брайля для "слепого набора" текста можно было подключать к любым компьютерам, которые работают на базе любых операционных систем. С их помощью люди с плохим зрением и совсем незрячие смогут пользоваться компьютерами.

Создать единый стандарт и запустить его в массы планируют в 2019 году. Он сделает использование компьютеров значительно удобнее и проще. Разработчикам не придется создавать драйвера и специальное программное обеспечение для каждой операционной системы, потому как у всех все будет одинаково.

Подсоединить специальные дисплеи Брайля можно будет к компьютерам, смартфонам и планшетам на базе операционных систем macOS, Windows, Android, Chrome OS и, возможно, даже iOS.

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Подобные устройства будут прямо "из коробки" работать на всей электронике без сторонних драйверов и каких-либо сложностей. Новый замысел трех IT-корпораций поможет 253 миллионам, которые проживают на Земле, пользоваться компьютерами, потому как у каждого человека из этой цифры большие проблемы со зрением, помочь с которым не могут даже новейшие очки и линзы.

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