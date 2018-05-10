Google модернизировала собственные Pixel Buds: новая возможность наушников

Компания Google сообщила, что отныне владельцы наушников Pixel Buds смогут выбирать, от каких программ они хотят слышать сообщение. Соответствующие настройки появилось в последнем апдейте приложения Google.

Об этом сообщает Tech Today.

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Ранее Pixel Buds позволяли пользователям выбирать между прослушиванием всех сообщений или их полным выключением. Эта опция останется, но к ней добавят расширенное меню, в котором можно будет отключить прослушивание отдельных приложений.

По умолчанию система настроена на то, чтобы озвучивать все сообщения от мессенджеров. Уведомления от других приложений необходимо включать вручную. Соответствующее меню находится в "Настройках", подменю "Устройства" и субменю Pixel Buds, в котором есть раздел "Голосовые уведомления". Зайдя туда, можно увидеть список приложений и отключить ненужные.