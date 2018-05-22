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Google обвинили в шпионаже

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Google снова обвинили в шпионаже
Google снова обвинили в шпионаже / Фото из открытых источников

В Высокий суд Англии и Уэльса подали коллективный иск против Google. Компанию обвинили в незаконном отслеживании и сборе персональных данных 4,4 миллиона пользователей iPhone в Великобритании.

Об этом пишет "Хроника.инфо".

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Подачу иска инициировал бывший директор компании Which? Ричард Ллойд. Он утверждает, что Google собирала историю посещения сайтов в браузере Safari в период с октября 2011 года по февраль 2012 года, а затем использовала полученную информацию для разделения людей на группы, после чего рассылала им персонализированную рекламу.

Истец утверждает, что Google интересовали такие данные как раса, физическое и психологическое здоровье, политические взгляды, сексуальная ориентация, социальный статус, финансовое состояние, интерес в покупках и местонахождение пользователей.

Сумма компенсации по иску составляет 4,3 миллиарда долларов. В случае удовлетворения иска каждый потенциальный пострадавший получит 1,1 тысячи долларов.

Напомним, что в 2012 году в США Google уже обвиняли в шпионаже. Тогда компании пришлось уплатить сумму в 39,5 миллионов долларов.

Добавим, что компания Google выпустила обновление для фирменных сервисов, которое может "взломать" смартфоны на базе Android. Жалобы пользователей мобильных устройств появились на форуме Reddit.

Теги: Техно Google
Источник: 24 Канал
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