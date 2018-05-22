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Google официально перестала быть "корпорацией добра": журналисты назвали причину

188 Читати новину українською
Google официально перестала быть
Google официально перестала быть "корпорацией добра" / Фото из свободных источников

С 2000 года в кодексе рабочих корпорации Google один из пунктов звучит "Не будь злом" (Dont't be evil). Именно из-за такого девиза компанию называют "корпорацией добра", однако "поисковый гигант" недавно потерял это звание из-за того, что фраза исчезла из кодекса.

Об этом сообщает akket.com.

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Сотрудники издания Gizmodo проверили кодекс работников Google и выяснили, что компания убрала оттуда фразу Dont't be evil ("Не будь злом"), присутствующую там почти 18 лет. Когда именно она исчезла – неизвестно, однако это совсем точно произошло в период с конца апреля, то есть совсем недавно. Все это означает, что американская Google больше официально не может именоваться "корпорацией добра", потому как теперь никакой связи с таким названием больше нет.

Сама компания никак не комментирует эту информацию, но у журналистов уже есть мнение об всей этой ситуации. Американские СМИ уверены, что руководство Google решило убрать эту фразу из кодекса из-за массового недовольства своих сотрудников, которые осуждают помощь "поискового гиганта" Пентагону и другим военным ведомствам США. Все такие люди считают, что помогать военным – неправильно, потому как это не приведет ни к чему хорошему.

Работники Google, которые обвиняют компанию в создании военных технологий, часто ссылались на фразу Dont't be evil ("Не будь злом") в кодексе, тем самым аргументируя свой отказ работать над теми или иными проектами. Теперь у них не будет возможности ссылаться на такой аргумент, потому как он пропал из кодекса. Конечно, возможны и другие варианты такого поступка со стороны компании, однако простой и очевидной является именно такая.

Теги: Новости США Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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