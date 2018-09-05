Google Pay в Украине: поддержку сервиса получили еще 7 банков
Клиенты еще 7 украинских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Google Pay. Таким образом, количество финучреждений, которые поддерживают эту функции, теперь составляет 17.
Соответствующую информацию разместили на официальной странице в сервисе.
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Ранее возможность осуществлять бесконтактные платежи через сервис Google Pay предлагали такие банки:
"Приватбанк", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Банк Пивденный", "ТАСкомбанк", "Монобанк", "Альфа-Банк", "Банк Восток" и "ОТП Банк".
К слову, последние два ("Банк Восток" и "ОТП Банк") добавили поддержку Google Pay еще в апреле.
По состоянию на 5 сентября этот список полнился еще семью банками:
"МТБ Банк"; "Альтбанк"; "Город Банк"; "Юнекс Банк"; "Аккордбанк"; "Радабанк"; "Креди Агриколь Банк".
Заметим, что на сайтах вышеуказанных банков пока нет упоминаний о возможности использовать сервис от Google с их картами.
Все украинские банки, которые поддерживают сервис Google Pay
Напомним, недавно в Украине появился еще один сервис бесконтактных платежей – Garmin Pay, пользователи "умных" часов Garmin теперь могут рассчитываться с помощью своего гаджета.
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