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Google Pay в Украине: поддержку сервиса получили еще 7 банков

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Поддержка Google Pay появилась еще в 7 украинских банках
Поддержка Google Pay появилась еще в 7 украинских банках / Соцсети

Клиенты еще 7 украинских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Google Pay. Таким образом, количество финучреждений, которые поддерживают эту функции, теперь составляет 17.

Соответствующую информацию разместили на официальной странице в сервисе.

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Ранее возможность осуществлять бесконтактные платежи через сервис Google Pay предлагали такие банки:

"Приватбанк", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Банк Пивденный", "ТАСкомбанк", "Монобанк", "Альфа-Банк", "Банк Восток" и "ОТП Банк".

К слову, последние два ("Банк Восток" и "ОТП Банк") добавили поддержку Google Pay еще в апреле.

По состоянию на 5 сентября этот список полнился еще семью банками:

"МТБ Банк"; "Альтбанк"; "Город Банк"; "Юнекс Банк"; "Аккордбанк"; "Радабанк"; "Креди Агриколь Банк".

Заметим, что на сайтах вышеуказанных банков пока нет упоминаний о возможности использовать сервис от Google с их картами.

Google Pay, банки, гроші, платіжки, безконтактний платіж
Все украинские банки, которые поддерживают сервис Google Pay

Напомним, недавно в Украине появился еще один сервис бесконтактных платежей – Garmin Pay, пользователи "умных" часов Garmin теперь могут рассчитываться с помощью своего гаджета.

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Теги: Новости Украины Техно Деньги Google Банки Информационные технологии
Источник: 24 канал
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