Google Pixel 3 XL уже можно приобрести на черном рынке: цена шокирует

Смартфон Google Pixel 3 XL неоднократно появлялся на инсайдерских фотографиях и даже видео. Однако, как оказалось, Google допустила куда большую ошибку: флагманский смартфон уже успел появиться на черном рынке задолго до официального анонса.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Объявления о продаже Google Pixel 3 XL появилось в Telegram. По словам продавца, первым покупателем новинки стал блогер Иван Лучков, который ранее опубликовал видеоролик с подробной демонстрацией гаджета. Сообщается, что количество смартфонов ограничено, и все они находятся на складе в Великобритании. Доставку якобы можно оформить через DHL и FedEx. Также посредник утверждает, что Google не имеет возможности удаленно заблокировать устройства.



Google Pixel 3 XL уже можно купить на черном рынке

Кроме предрелизного Pixel 3 XL, за который просят 2 тысяч долларов (около 52 940 гривен), неизвестный предлагает и Pixel 2 XL по цене в 665 долларов (около 17 600 гривен) за версию 128 ГБ с полным комплектом. За "голый" аппарат просят меньше – 565 долларов (около 14 960 гривен).



Кроме Google Pixel 3 XL в Telegram продают и Pixel 2 XL

Служба безопасности и юристы Google уже связались с представителями завода Foxconn, чтобы прояснить ситуацию и выяснить, как смартфоны могли оказаться на черном рынке до серийного выпуска.

Отметим, что Google Pixel 3 XL еще не был официально представлен: вероятно, анонс должен состояться 4 октября 2018 года.

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