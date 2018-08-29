15:10
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Google подвергла опасности миллионы пользователей Android: в чем причина

153 Читати новину українською
Google подвергла опасности пользователей
Google подвергла опасности пользователей / unsplash

Корпорация Google подвергла опасности миллионы пользователей Android по всему миру, рассказав о существовании уязвимости в установочном клиенте Fortnite. Несмотря на то, что разработчики избавились от пробелы в кратчайшие сроки, далеко не все успели установить патч с исправлением, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Fortnite для Android: разработчики Google обнаружили серьезную опасность

Мы попросили Google не раскрывать информацию (об уязвимости – ред.) публично до тех пор, пока обновления с исправлением не установили большинство пользователей. Они отказались, подвергнув пользователей Android на ненужный риск, но зато получили дешевый пиар,
– написал генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Несмотря на то что патч с исправлением устанавливается автоматически на каждое устройство с Fortnite, объясняет CEO, процесс его установки активируется только в момент запуска игры. Поэтому, если пользователь запускает Fortnite раз в неделю, у хакеров будет ровно семь дней, чтобы сделать атаку, инициировав загрузку вредоносных компонентов.

Желание Google насолить Epic Games вполне очевидно. Из-за отказа студии размещать в Google Play игру  Fortnite поисковый гигант получил миллионы долларов в виде комиссии, которая взимается с каждой транзакции в каталоге. С другой стороны, чисто технически вины в действиях Google нет, поскольку компания предупредила Epic Games о баге, дав время на исправление.

Трейлер игры Fortnite на Android – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры Интернет Android Google Google Play
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сегодня, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
сегодня, 13:36 День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
397
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сегодня, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сегодня, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Иловайский котел: кровавый август украинской истории
сегодня, 08:55 Иловайский котел: кровавый август украинской истории
Соломія Ніколайчук
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
 13 августа , 20:05
Как удалить спам-сообщения с "вирусной" ссылкой: инструкция от киберполиции
 17 апреля , 13:01
Facebook удалил страницы военного руководства Мьянмы из-за обвинения в геноциде
 27 августа , 15:05
Instagram ввел новые правила: что изменится
 сегодня , 15:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук