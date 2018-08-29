Google подвергла опасности миллионы пользователей Android: в чем причина

Корпорация Google подвергла опасности миллионы пользователей Android по всему миру, рассказав о существовании уязвимости в установочном клиенте Fortnite. Несмотря на то, что разработчики избавились от пробелы в кратчайшие сроки, далеко не все успели установить патч с исправлением, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Мы попросили Google не раскрывать информацию (об уязвимости – ред.) публично до тех пор, пока обновления с исправлением не установили большинство пользователей. Они отказались, подвергнув пользователей Android на ненужный риск, но зато получили дешевый пиар,

– написал генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Несмотря на то что патч с исправлением устанавливается автоматически на каждое устройство с Fortnite, объясняет CEO, процесс его установки активируется только в момент запуска игры. Поэтому, если пользователь запускает Fortnite раз в неделю, у хакеров будет ровно семь дней, чтобы сделать атаку, инициировав загрузку вредоносных компонентов.



Желание Google насолить Epic Games вполне очевидно. Из-за отказа студии размещать в Google Play игру Fortnite поисковый гигант получил миллионы долларов в виде комиссии, которая взимается с каждой транзакции в каталоге. С другой стороны, чисто технически вины в действиях Google нет, поскольку компания предупредила Epic Games о баге, дав время на исправление.



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