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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Google получила первые жалобы на обновление операционки до Android 9.0 Pie

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Владельцы Google Pixel XL столкнулись с проблемами
Владельцы Google Pixel XL столкнулись с проблемами / Фото из открытых источников

Обновление программного обеспечения – обычная практика для улучшения функциональности гаджетов. Однако часто код обновления имеет и досадные ошибки, с одной из которых столкнулись владельцы Google Pixel XL, которые получили долгожданное обновление сразу после релиза девятой версии Android.

Об этом сообщает Phone Arena.

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После обновления до Android 9.0 Pie обладатели Pixel XL обнаружили проблему с аккумулятором при использовании кабелей стандарта USB-PD. В новой версии мобильной ОС функция быстрой зарядки перестала работать, а статус, который отображается на дисплее, сигнализирует владельцам про медленную зарядку или вовсе ее отсутствие. В некоторых случаях устройство отказывалось заряжаться от блоков питания сторонних производителей.

Раньше с такой проблемой сталкивались и пользователи, которые установили бета-версию Android 9.0 DP4, в итоге она перекочевала и в финальную версию. Примечательно, что первое сообщение с жалобой на портале Google Issue Tracker представители компании закрыли с пометкой "Невозможно исправить". После создания аналогичного поста один из сотрудников Google попросил всех, кто столкнулся с ошибкой, отправить подробный отчет о том, что случилось.

Обзор основных преимуществ Android 9.0 Pie – смотрите видео

 

На данный момент владельцам Pixel XL остается только ждать очередного патча, который сможет исправить эту проблему. Стоит отметить, что на устройствах Pixel 2 и Pixel 2 XL такой ошибки не наблюдалось.

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Теги: Android Google Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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