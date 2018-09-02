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Google позволит играть в игры из Play Store, не загружая их

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Google позволит играть в игры из Play Store, не загружая их
Google позволит играть в игры из Play Store, не загружая их / Фото из свободных источников

Google расширила возможности функции "Быстрые приложения", позволив играть в игры из Google Play без необходимости загружать их на устройство. Нововведение уже доступно для некоторых игр, разработчики которых создали демо-версию игры.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Согласно правилам Google, демо-версия должна предлагать возможность оценить механику и геймплей до того, как приобрести игру. Таким образом поисковый гигант рассчитывает сократить число обращений за возмещением средств со стороны недовольных пользователей. Реализовать возможность запуска игр прямо в Google Play удалось благодаря технологии AppOnBoard. Она требует, чтобы каждая демо-версия весила не больше 10 МБ, чтобы любой пользователь мог оценить тайтл независимо от характеристик его устройства.

Появление в Google Play демо-версий игр, кроме положительного опыта, может негативно отразиться на их цене. Поскольку размещение "пробников" не является для разработчиков бесплатной услугой, некоторые из них могут начать включать текущие расходы в стоимость итогового продукта.

Как играть в игры из Google Play без их установки – смотрите видео

 

Поскольку демо-версии еще не получили должного распространения, а в Google отсутствует список кандидатов и игр, единственным способом поиска остается искать вручную. У тайтлов, для которых доступна возможность демонстрации рядом с кнопкой настроек появится кнопка Try Now, или "Играть".

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Теги: Техно Приложения Google Play Google Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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