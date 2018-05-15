Google представила искусственный интеллект, которого не отличить от человека: запись

Корпорация Google официально представила искусственный интеллект, который общается "человеческим голосом". Вскоре он станет неотъемлемой составляющей фирменного помощника Assistant.

Об этом пишет prostotech.com.

Робот свободно общается с человеком, поэтому по телефону его трудно отличить от живого собеседника.

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Правда, пользователи сразу же выразили опасения, что скоро работы начнут им звонить через Google Assistant, используя эту новую технологию. Однако в компании успокоили, искусственный интеллект каждый раз будет предупреждать о том, что он робот, чтобы не вводить людей в заблуждение.

В компании представили запись беседы с работником салона красоты, куда искусственный интеллект успешно записал хозяина телефона. Как можно заметить на видео, Google Duplex во время общения может создавать паузы или вздыхать.

Сейчас эта технология находится на стадии начального бета-тестирования. Ее будут интенсивно оптимизировать в ближайшие несколько лет, чтобы максимально усовершенствовать ее работу.

Google представила искусственный интеллект, который общается как человек: видео