Google представила новую забавную рекламу операционной системы Chrome OS

Операционную систему Chrome OS тяжело назвать достойным конкурентом для macOS и Windows. Полноценной операционкой для компьютера ее также трудно назвать. Тем не менее в ней есть некоторые преимущества над самыми популярными операционными системами, которые Google продемонстрировала в новой рекламе.

Об этом сообщает Android Insider.

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Возможности macOS и Windows выше, чем возможности Chrome OS. Возможно, именно по этой причине стабильность работы этих систем ниже. Google показала в рекламе все, что мы ненавидим: пляжный мячик загрузки с macOS, песочные часы с Windows, сообщения об ошибках, обновления и наконец, синий экран.

Всего этого не видят пользователи Chromebook, и именно на этом хотела заострить внимание компания Google. Кроме того, в ролике были показаны приложения, которые доступны пользователям Chromebook. Среди них есть те, которые пришли на платформу с Google Play и изначально создавались для Android. Впрочем, это не мешает Google заявлять, что на Chromebook доступны Lightroom, Netflix и PUBG Mobile.

Реклама операционной системы Chrome OS от Google – смотрите видео

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